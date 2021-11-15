Ростов-на-Дону, 15 ноября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Ещё 652 жителя Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус за истекшие сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 ноября. Это на два случая заражения меньше, чем накануне.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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Новые носители коронавируса выявлены в 54 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (201), Волгодонске (33), Шахтах (32), Таганроге (30), Новочеркасске (19), а также Аксайском (16), Азовском (14), Миллеровском (13) районах. Более 20% заразившихся — люди старше 66 лет, почти 11% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получили 165 806 человек. Выписаны с выздоровлением 140 793 пациента.