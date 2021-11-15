Екатеринбург, 15 ноября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Свердловской области за последние сутки зафиксировано еще 33 смертельных исхода от коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб. С начала пандемии в регионе скончались 7917 человек.

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В COVID-центрах в тяжелом состоянии находится 900 граждан. К аппаратам ИВЛ подключено 462 человека. В состоянии средней тяжести пребывают 7793 свердловчанина.

За сутки выписано 479 человек. В общей сложности от коронавирусной инфекции оправились уже 149 517 граждан.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, в Свердловской области число заразившихся COVID-19 c начала пандемии превысило 168 тысяч.