Санкт-Петербург, 15 ноября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Ленинградской области после небольшого спада числа новых зараженных коронавирусом, по итогам выходных вновь отмечается рост инфицирования среди местных жителей. За минувшие сутки в области подтвердилось еще 409 заражений, что на шесть больше чем днем ранее. Об этом 15 ноября сообщили в федеральном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число зараженных выявлено в крупных населенных пунктах, таких как Кириши (27), Всеволожск (21), Гатчина (19), Тихвин (18), Выборг (17), Сланцы (15), Лодейное Поле (13) и Волхов (10).

Всего с начала пандемии в Ленинградской области выявлено 84 276 носителя SARS-CoV-2, из них 65 114 человек выздоровели, в том числе 388 — за минувшие сутки. Умерли от осложнений вызванных ковидом 2668 человек, в том числе восемь летальных случаев было зарегистрировано за воскресенье, 14 ноября.