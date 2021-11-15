Воронеж, 15 ноября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Воронежской области удерживается тенденция к снижению суточной заболеваемости коронавирусом. По данным регионального оперштаба на 15 ноября, за сутки подтверждено 758 новых случаев заражения, тогда как накануне, 14 ноября, был подтвержден 761 случай

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Воронежской области за минувшие сутки подтвердили 166 040 случаев заражения, выздоровели 121 016 человек, в том числе 133 человека выписаны за последние сутки.

В Воронежской области жертвами инфекции стали 7 988 жителей, за последние сутки скончался 21 человек.

Добавим, что на утро 15 ноября в Воронежской области от коронавируса привились 1 042 534 человека, в том числе завершили полный курс вакцинации 906 612 жителей.