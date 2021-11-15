Минск, 15 ноября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Решение о запрете авиакомпании «Белавиа» перевозить граждан Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии на рейсах из Дубая в Белоруссию приняли власти ОАЭ. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба белорусской авиакомпании.

Biggerben Boeing 737 авиакомпании «Белавиа»

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«В соответствии с решением компетентных органов ОАЭ, с 14 ноября граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Дубая в Беларусь», — говорится в сообщении.

Также указывается, что из-за этого компания усилила контроль за проверкой документов во время регистрации пассажиров на рейсы из Дубая и добавляется, что «Белавиа» стала сильнее контролировать исполнение визовых требований и миграционное законодательство на всех своих рейсах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик рассказал, что польские власти в первой половине 2022 года намерены построить стену на границе с Белоруссией.