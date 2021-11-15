Новосибирск, 15 ноября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В новосибирских школах выявлено 109 случаев заражения коронавирусом. На дистанционное обучение отправлены 62 класса в 46 школах. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

Pixabay.com Коронавирус

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По его данным, коронавирусом заразился 81 школьник и 28 работников образовательных учреждений.

«В детских садах подтверждено 53 случая заражения. Болеют 22 ребёнка и 33 взрослых», — цитирует «Сиб.фм» министра.

Всего на больничном сейчас находятся 1299 работников сферы образования. Из них 56 человек — из-за коронавируса, остальные — из-за ОРВИ.