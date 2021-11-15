Сеул, 15 ноября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Южная Корея предоставит Бангладеш кредитные средства в размере $100 млн для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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По их словам, помощь будет оказана через Фонд экономического развития и сотрудничества (EDCF).

В рамках совместного проекта по поддержке экономики Бангладеш Азиатский банк развития (АБР) также выделит $250 млн, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) — $250 млн, Фонд международного развития ОПЕК — $100 млн.

По данным Университета Джона Хопкинса, общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Бангладеш увеличилось до 1,57 млн, число жертв пандемии — до 27 922 человек.