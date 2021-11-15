Краснодар, 15 ноября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Резкий рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в Краснодарском крае, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального оперативного штаба от 15 ноября. Так, за последние сутки в регионе подтверждено сразу 589 случаев заражения коронавирусом, тогда как 14 ноября сообщалось о 494 заболевших, а 12 ноября — 350 заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В Краснодаре заболели 173 человека, в Новороссийске — 36, в Тимашевском районе — 27, Сочи и Ейском районе — по 25. В Геленджике 22 новых пациента, в Брюховецком районе — 19, в Динском — 17, в Крымском — 15. В Анапе и Красноармейском районе по 14 зараженных, в Армавире, Курганинском, Павловском, Лабинском районах — по 13, в Северском — 12», — уточнили в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии на Кубани подтверждено 86 760 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 59 360 человек, число жертв инфекции достигло 8073 пациентов, только за сутки умерли 48 человек.

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В больницах региона с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 6203 человека, из них с подтвержденным диагнозом — 3226 жителей, в тяжёлом состоянии на ИВЛ — 118 пациентов, ещё шесть на ЭКМО.