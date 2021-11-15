Стокгольм, 15 ноября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. До сегодняшнего дня лишь немногие жители Швеции получили денежную компенсацию после того, как пострадали от побочных эффектов после вакцинации от COVID-19. Об этом 15 ноября сообщила радиостанция Sveriges Radio.

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«Я думаю, что на данный момент одобрено чуть больше десяти заявок», — заявил в интервью радиостанции Роберт Стрем, исполняющий обязанности генерального директора Агентства по страхованию медицинских препаратов.

На сегодняшний день в ведомстве было зарегистрировано порядка 1100 случаев побочных эффектов после вакцинации от COVID-19. Большинство из них все еще расследуются, но около трети было отклонено.

«Было очень много сообщений было о кратковременном повышении температуры или боле в руке, что является ожидаемым побочным эффектом при вакцинации, который не приводит к появлению страхового случая», — объяснил Стрем.