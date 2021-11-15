Москва, 15 ноября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Число выявленных заражений коронавирусом в России выросло за последние сутки на 38 420 случаев. Об этом 15 ноября сообщили в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Происходит постепенное снижение заболеваемости. Накануне, 14 ноября, выявили 38 823 случая заражения коронавирусом. Суммарное число заражений коронавирусом достигло 9 109 094 случаев.

Среди регионов по суточному приросту лидируют Москва (3789), Санкт-Петербург (2968), Подмосковье (2666) и Самарская область (1789). Замыкает первую пятёрку Крым — 860 новых носителей вируса.