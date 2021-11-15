Вашингтон, 15 ноября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Американский конгрессмен Майк Тернер рассказал о присутствии военных США на территории Украины. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«На Украине уже есть наши военные», — сказал он, комментируя письмо президенту США Джо Байдену, призывающее направить корабли в Черное море.

По его словам, для Вашингтона крайне важно предоставлять властям Украины разведданные и летальное оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, новая партия военной помощи США прибыла на Украину 14 ноября. Это была четвертая поставка США в рамках дополнительной помощи в размере $60 млн, которую президент Джо Байден направил на Украину в августе.

Читайте также: Себя в обиду не дадим! — Соцсети обсуждают ВМС США в Чёрном море