Сеул, 15 ноября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 2281 человек. Об этом 15 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 15 ноября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 41 962 629 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 81,7%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 3311 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 40 102 583 человека.

За последние два дня (13 — 14 ноября) в стране было зарегистрировано 896 случаев побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 374 456 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось на четырех человек, до 895 человек.