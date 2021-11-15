Москва, 15 ноября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Правительству РФ предлагают заняться регулированием цен в ритуальной сфере.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Правительству пора заняться серьезным снижением и регулированием цен в ритуальной сфере», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Он отметил, что на фоне пандемии коронавируса растут прибыли похоронных дел мастеров.

«А ведь стоимость ритуальных услуг и без пандемии такова, что живым часто приходится завидовать мертвым! Наживаться на людском горе — аморально и подло!» — подчеркнул депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным ГБУ «Ритуал», в сентябре 2021 года похоронная служба осуществила 7810 погребений, всего с января по сентябрь — 85,5 тыс. На пике первой волны коронавируса «Ритуал» хоронил до 600 тел ежедневно, что вдвое больше, чем во «внекризисный период», отметили в учреждении.