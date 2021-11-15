Санкт-Петербург, 15 ноября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 100% школьных классов продолжают обучение в очном формате. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

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По данным на 15 ноября, в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса, закрыты 21 группа в 16 детских садах.

«Классов, временно переведенных на обучение с использованием дистанционных технологий, в школах города нет», — уточнили в ведомстве.

Количество обучающихся, находящихся дома по заявлению родителей (смешанный формат обучения), — 2105 человек (0,38% от общего количества обучающихся).