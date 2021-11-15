Джакарта, 15 ноября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Действие ограничений по коронавирусу в Индонезии завершается 15 ноября 2021 года, сообщает Kompas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

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Правительство Индонезии примет решение относительно продления действия ограничений по коронавирусу. Президент Индонезии Джоко Видодо провел ограниченное совещание по оценке текущей ситуации.

Школам разрешено проводить очное обучение с 50% учащихся в классах.

Как сообщало ИА REGNUM, количество людей, получивших первую инъекцию вакцины от коронавируса в Индонезии, достигло 130 616 514 человек.