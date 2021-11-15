Москва, 15 ноября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В КПРФ намерены в суде обжаловать приказ департамента здравоохранения города Москвы о запрете плановой госпитализации непривитых от коронавируса граждан при наличии отрицательного ПЦР-теста. Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.

Москва-Сити. Москва

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

«Генеральная прокуратура РФ через 2 месяца после моего обращения вслед за прокуратурой города Москвы отказалась обжаловать приказ департамента здравоохранения города Москвы о запрете плановой госпитализации в стационарные медицинские организации системы здравоохранения города Москвы непривитых от коронавируса граждан (при наличии отрицательного ПЦР), посчитав, что «положения нормативного акта департамента здравоохранения Москвы не могут рассматриваться как позволяющие ограничить возможность населения обратиться за медицинской помощью…». По моему мнению, это неправильно и незаконно!» — отметил Куринный в Facebook.

«В настоящее время наши товарищи обжалуют указанный приказ в суде», — сообщил парламентарий.

Позицию Генпрокуратуры выразил в ответе на запрос депутата первый замгенпрокурора Анатолий Разинкин.

Читайте также: Собянин оценил эффект от нерабочих дней в Москве