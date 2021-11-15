Симферополь, 15 ноября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В 1,7 раза увеличились показатели естественной убыли населения в Республике Крым за период с января по август 2021 года по сравнению с теми же показателями 2020 года. Об этом говорится в пресс-выпуске «Социально-экономическое положение Республики Крым в январе-сентябре 2021 года», опубликованном Крымстатом.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«За январь-август 2021 года в республике родилось 11 902 человека, умерло 21 863 человека. Естественная убыль населения по сравнению с январем-августом 2020 года увеличилась на 4114 человека, или в 1,7 раза», — говорится в сообщении Крымстата.

По данным статистики, за восемь месяцев 2021 года число родившихся в регионе сократилось на 2,5%, тогда как число умерших жителей — выросло на 21,1%. Младенческая смертность в 2021 году соответствует предыдущему периоду — скончались 67 детей в возрасте до года.

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

В то же время в Крыму растёт число пар, регистрирующих браки: за восемь месяцев в ЗАГС пришла 7531 пара — это на 904 пары или 13,6% больше, чем годом ранее. Число разводов выросло на 5,3%.