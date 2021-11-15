Москва, 15 ноября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Белоруссия уклонилась от поддержки России в Сирии, но сейчас активно принимает мигрантов из стран Ближнего Востока. Об этом 15 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог, соучредитель движения «За труд и справедливость» Эльвира Мирсалимова.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

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«Было понятно, что взращённым американскими кураторами безумцам всё равно, на какой территории отрезать головы «неверным», — заявила эксперт.

«России было очевидным, что чужих войн не бывает. И Россия сделала шаг, который решил несколько задач, в том числе повышение боеготовности армии и совершенствование нового вооружения», — подчеркнула политолог.

«Белоруссия уклонилась. Теперь курды из Сирии и Ирака на белорусской земле. И это уже наша проблема, которая при затягивании ситуации или же негативном сценарии грозит перерасти в настоящую катастрофу», — констатировала Мирсалимова.

«И дай-то Бог, чтобы среди тысяч этих несчастных ближневосточных беженцев, жгущих костры на приграничной полосе, не оказалось тех самых головорезов», — заключила эксперт.

Напомним, что на границе Белоруссии с Польшей скопилась большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока, что привело к резкому осложнению отношений между государствами и в результате чего возник новый кризис в международных отношениях.