Воронеж, 15 ноября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Воронеже ресторан «Итальянский дворик» не выдержал антиковидных ограничений — с 13 ноября объявлено о закрытии заведения на проспекте Революции.

Георгий Долгопский Воронеж, проспект Революции

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«Ресторан закрыт навсегда! Спасибо, что были с нами!» — такая вывеска появилась в окне ресторана. Решение связано с убытками, которые получает заведение из-за действующих антиковидных ограничений, сообщили «Вести-Воронеж».

Как сообщало ИА REGNUM, с середины октября заведения общепита Воронежской области принимают посетителей, которые имеют документ либо QR-код о вакцинации или недавно перенесённом коронавирусе. Кроме того, с 25 октября рестораны, кафе и бары были вообще закрыты для посетителей, работать им разрешили (с ограничением до 23:00) лишь с 13 ноября.