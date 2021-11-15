Канберра, 15 ноября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Выступая на пресс-конференции 15 ноября, премьер-министр Западной Австралии Марк Макгоуэн еще раз пообещал, что в ближайшем времени установит дату, когда границы его штата откроются для жителей других регионов страны. По его словам, местное правительство сообщит о дате открытия границ, как только уровень охвата вакцинации местного населения от COVID-19 обеими компонентами превысит 80%, передает телеканал Nine News.

Олег Кугаев До встречи, Австралия!

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Границы штата не откроются до тех пор, пока в Западной Австралии от COVID-19 не будет полностью вакцинировано 90% местного населения. Скорее всего, это произойдет в конце января или в феврале.

«Осталось еще немного подождать, пока мы не дойдем до отметки в 90%. Давайте тем временем просто продолжать работать», — заявил премьер-министр.

Выступая перед журналистами, Макгоуэн также обвинил федеральное правительство Австралии в создании «трудностей» во время пандемии коронавируса.