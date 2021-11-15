Гавана, 15 ноября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Иностранные туристы, въезжающие на Кубу, больше не обязаны проходить ПЦР-тестирование на COVID-19. Новые санитарные правила вступили в силу в стране 15 ноября.

12019 Куба

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Туристам, привитым от COVID-19, достаточно будет предъявить ковид-сертификат, утверждённый в стране выдачи, либо отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, который был сделан не ранее чем за 72 часа до приезда на Кубу.

Решение о смягчении условий для въезда в страну власти приняли из-за большого числа вакцинированного населения страны.