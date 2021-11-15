Сеул, 15 ноября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 15 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Mnd.go.kr Военнослужащие Южной Кореи

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По их словам, коронавирус выявлен у трёх представителей сухопутных войск.

Известно, что все военнослужащие заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 420.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 2126.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2006 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 397 466.

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