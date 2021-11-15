Брянск, 15 ноября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Брянской области 15 ноября выявлено 496 новых носителей коронавируса — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 305 пациентов, скончались от осложнений 13 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Брянской области подтверждён 83 931 случай заболевания COVID-19. Выздоровели 74 939 человек, осложнения при инфекции стали причиной смерти 2 064 пациентов.

С начала пандемии лаборатории региона провели 1 038 747 исследований на коронавирус, из них 5 317 тестов проверены за последние сутки.