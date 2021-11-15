Белгород, 15 ноября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Земляные работы практически завершены на площадке строительства двух быстровозводимых ковид-госпиталей в Белгородской области. Параллельно власти начинают подготовку документов для получения необходимых лицензий, сообщил на своей странице в социальной сети 14 ноября губернатор Вячеслав Гладков.

Https://belregion.ru/ Строительство ковид-госпиталя в Терновке под Белгородом

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На строительной площадке в Терновке рабочие завершают подготовительные работы под заливку основания. В Старом Осколе техника вывезла уже 192 тысячи кубометров грунта. Глава региона потребовал предоставить чёткие графики по каждому объекту, сроки должны быть утверждены и прописаны в контракте.

«Нужны конкретные дорожные карты с контрольными точками. Нужно предусмотреть все возможные сложности — логистические, погодные, чтобы в итоге ничего не переносить. Важно, чтобы все процессы запускались параллельно — производство панелей и металлоконструкций, дверей и окон и другие. Планёрки буду проводить каждый день. Также уже сейчас необходимо начинать готовить документы для получения всех необходимых для ввода в эксплуатацию разрешений и для лицензирования медицинских объектов. Важно, чтобы построенные центры максимально быстро были оснащены необходимым оборудованием и не простаивали», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, быстровозводимые инфекционные госпитали, в которых будут лечить пациентов с COVID-19, планируют открыть в середине декабря.