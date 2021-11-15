Москва, 15 ноября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В России на фоне рекордного роста цен на минеральные удобрения резко вырос спрос на органические отходы птицеводческих и животноводческих предприятий. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в крупном агрохолдинге и растениеводческой компании.

Навоз

Так, за год средняя стоимость селитры выросла на 71%, карбамида — на 91%, аммофоса — на 70%.

Генеральный директор агрофирмы «Бунятино» Сергей Щукин объяснил тенденцию тем, что 30−40 тонн органических удобрений, которые нужны для одного гектара, обойдутся в 30−65 тыс. рублей в зависимости от вида и региона поставки, что выгоднее для компании.

Однако в «АФГ Националь» отметили, что практика активного использования навоза и помета грозит передозировкой действующих веществ и засорением почв.

Кроме того, участники рынка жалуются на зарегулированность сферы отходов жизнедеятельности животных и птиц. Для их перевозки необходимо разрешение для веществ третьего класса опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, российские производители полностью обеспечивают потребности отечественных аграриев в минеральных удобрениях и показывают пример ответственного отношения к потребителю.

Взаимосвязь между ростом применения минеральных удобрений и объемом урожая под сомнение не ставится: за последние 5 лет АПК увеличил закупки удобрений почти вдвое, с 2016 года наша страна — мировой лидер по экспорту пшеницы.

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