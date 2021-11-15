Тирасполь, 15 ноября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В ходе 901 исследования в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 686 случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 ноября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 73 500 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 67 152 человек, в том числе 686 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1679 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали шесть таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 1366 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 347 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 425 человек, скончались шесть пациентов с COVID-19.