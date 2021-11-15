Канберра, 15 ноября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В скором времени сотни сотрудников полиции Южной Австралии могут уйти в незапланированные отпуска. Причиной этому послужит истечение крайнего срока для всех правоохранителей сделать хотя бы одну прививку от COVID-19 до 15 ноября, передает новостной портал news.com.au.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

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Комиссар полиции Грант Стивенс ранее принял решение об отстранении непривитых подчиненных. По его оценкам, сейчас порядка 200 правоохранителей не привились от коронавируса.

В то же время Стивенс отказался назвать точное количество отстраненных полицейских.

«Еще слишком рано говорить, сколько людей пострадает от своего решения не вакцинироваться», — заявил Стивенс в ходе пресс-конференции.