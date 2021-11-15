Москва, 15 ноября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Основной макроэкономической проблемой в России является инфляция, заявил аудитор Счётной палаты РФ Алексей Саватюгин.

(сс) Wonder37 Счетная палата РФ

«Инфляция — основная макроэкономическая проблема», — сказал РИА Новости Саватюгин.

Как отметил аудитор, в основном макроэкономическая ситуация в России стабильна, и для неё не наблюдается много угроз.

«У нас стабильная макроэкономическая ситуация… у нас золотовалютные резервы на историческом максимуме, накоплена хорошая финансовая подушка», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, по итогам 2021 года инфляция, вероятнее всего, достигнет значения 8−8,2%.

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