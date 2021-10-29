Москва, , 13:07 — REGNUM По итогам 2021 года инфляция, вероятнее всего, достигнет значения 8−8,2%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

Инфляция © ИА REGNUM

«Центробанк РФ ясно дал понять, что в случае, если инфляция продолжит расти, то ставка будет постепенно подниматься. То есть даже если прогноз Банка России о том, что инфляция по итогам года составит 7,4−7,9%, не сбудется, государство продолжит доступными средствами замедлять ее темпы роста. А причины для ее роста сохранятся до конца 2021 года», — сказала Кошелева.

По ее словам, к числу этих причин относятся ухудшение экономической ситуации в мире в связи с пандемией и жесткими локдаунами, высокие цены на топливо по причине энергетического кризиса, возможное сворачивание экономических стимулов в США.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что Банк России не сможет полностью остановить рост цен, так как не способен повлиять на подорожание топлива и мировую стоимость продовольствия.

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