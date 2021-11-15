Москва, 15 ноября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В течение нескольких недель в России возможно и необходимо достигнуть нужного уровня вакцинации населения страны от COVID-19. Об этом 15 ноября заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей» Михаила Мурашко

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"Считаю, что ее (прививочную кампанию — ред.) можно и нужно завершить. Буквально в течение нескольких недель», — сказал он в интервью ТАСС.

Также Мурашко добавил, что он не имеет в виду принудительное участие граждан страны в вакцинации от нового заболевания.

«Альтернатива простая: если не хочешь вакцинироваться, сиди дома. Принцип один — не создавай угрозу другим. В сегодняшней ситуации, считаю, людей надо побудить к принятию верного решения», — добавил министр здравоохранения РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в случае одновременного введения вакцины от COVID-19 «Спутник V» и вакцины от вируса гриппа их эффект может усилиться.