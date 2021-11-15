Цхинвал, 15 ноября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В Южной Осетии с 15 ноября отменили ряд карантинных мер. Об этом сообщает агентство «Рес».

Цхинвал. Южная Осетия

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Как сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, с понедельника школы, профтехучилища и вузы в республике возобновляют работу в полном объёме. Также разрешено открыться детским садам, учреждениям дополнительного образования, детским развлекательным центрам и спортивным секциям.

С 15 ноября снят запрет на работу кафе и ресторанов. При этом в них ограничено число посетителей до 50% от общего количества мест в залах.

В то же время в республике продлён до 1 декабря запрет на проведение массовых застолий, в том числе свадеб, а также на культурно-массовые и спортивные мероприятия. Похороны и поминки рекомендуется проводить с ограниченным числом участников.

Стоит отметить, что образовательные учреждения в Южной Осетии, а также детсады и другие детские учреждения закрыли на карантин с 19 октября. Ранее сообщалось, что эта мера будет действовать до 1 ноября.