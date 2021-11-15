Москва, 15 ноября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В России в отношении медработников, подделывающих сертификаты о вакцинации от COVID-19, необходимо предпринимать определенные меры воздействия, в том числе административные и уголовные. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Council.gov.ru Михаил Мурашко

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По его словам, медики — такие же люди, как и все остальные, «не лучше и не хуже». Кто-то пытается обмануть систему, за вознаграждение или без, отметил он.

«Наверное, внутренняя культура должна со временем поменяться, и тогда подобное станет невозможным, но это не случится в мгновение ока. Да, нужны и меры воздействия. Определенные. Административные, уголовные», — сказал министр в интервью ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса уголовным преступлением, которое должно быть наказано по закону.

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