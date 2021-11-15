Москва, 15 ноября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В случае одновременного введения вакцины от COVID-19 «Спутник V» и вакцины от вируса гриппа их эффект может усилиться. Об этом 15 ноября заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Council.gov.ru Михаил Мурашко

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«Мы уже давали информацию о завершении исследований по сочетанию «Спутника» и вакцины от гриппа. Первые результаты показывают, что такая комбинация возможна и даже усиливает эффект. Два укола за один визит к врачу. Это и проще, и быстрее, и удобнее», — сказал он в интервью ТАСС.

Кроме того, министр здравоохранения РФ отметил, что граждане, которые не поставили прививку от COVID-19, по его словам, более тяжело переносят новое заболевание и в течение долгого времени после перенесенной болезни могут испытывать проблемы со здоровьем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве на сайте и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» появилась новая услуга — теперь заполнить заявку на экспресс-тестирование на COVID-19 можно онлайн.