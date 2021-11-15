Москва, 15 ноября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Возможность привиться от коронавируса вакциной «КовиВак» вновь появилась в Москве. Об этом 15 ноября сообщается на портале, посвященном данному препарату.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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"Уважаемые посетители сайта! Обновление от 15 ноября. Запись на Ковивак в Москве возобновлена, телефоны для записи и схема проезда к пункту вакцинации на карте ниже», — сказано в сообщении.

Уточняется, что для того, чтобы сделать прививку «КовиВаком», необходимо иметь столичный медицинский полис. Также к сообщению прилагается карта с пунктами вакцинации указанным препаратом.