Москва, 15 ноября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Законопроект, призванный унифицировать принципы социально-трудовых отношений в регионах, внесло в Госдуму Заксобрание Челябинской области, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Госдума

Сейчас на уровне региона могут заключаться соглашения, которые должны устанавливать общие принципы регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений. Однако они действуют только в отношении работодателей, которые являются членами объединения работодателей, заключившего региональное соглашение. Таким образом, соглашения не охватывают предприятия малого и среднего бизнеса, исключение составляет крупный бизнес, сохранивший традиции социального партнерства.

В Челябинской области обеспокоены тем, что бизнес не вступает в объединения работодателей и поэтому не обязан исполнять требования регионального соглашения. В этой связи там видят риски нарушения трудового законодательства и отсутствия контроля.

Проектом закона предусматривается, что действие регионального соглашения будет распространяться на всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории соответствующего субъекта РФ, по аналогии с отраслевым соглашением, заключенным на федеральном уровне, которое распространяет свое действие на всех работодателей, не направивших в Минтруд отказ присоединиться к такому соглашению, независимо от того, являются ли они членами объединения работодателей.

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