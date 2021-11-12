Москва, , 15:56 — REGNUM В России тенденция к росту числа самозанятых в 2022 году продолжится, но, скорее всего, не такими быстрыми темпами, как прежде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил директор научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга Школы публичной политики и управления института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида.

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«Согласно результатам последних исследований, проводившихся в РАНХиГС, интерес к новому налоговому режиму среди лиц, занятых частной практикой, неуклонно растет. Одновременно снижается доля тех, кто по разным причинам не желает переходить на НПД. Причем более высокая активность использования налога на профессиональный доход наблюдается среди лиц, для которых частная практика — основной вид деятельности, — сказал Покида. — Тенденция к росту числа самозанятых в 2022 году продолжится, но, скорее всего, не такими быстрыми темпами, поскольку большинство занятых индивидуальной трудовой деятельностью уже перешли на новый налоговый режим».

Как полагает эксперт, поддержать существующую динамику могут изменения на рынке труда, связанные с пандемией, — рост востребованности профессий, связанных с самозанятостью (курьеров, таксистов, фрилансеров разной специализации).

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о тех нерешенных проблемах, которые в настоящее время мешают распространению режима самозанятых.

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