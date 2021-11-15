Москва, 15 ноября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В России с 15 ноября вступило в силу постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ослабляющее связанные с коронавирусом ограничения. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Rospotrebnadzor.ru Роспотребнадзор

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Так, число участников мероприятия увеличивается до 70% от проектной вместимости помещения, при условии, что все — и гости, и организаторы, и работники площадки — предоставили QR-коды о вакцинации или перенесенной болезни.

Также распоряжение обязывает организаторов отправлять заявку на проведение мероприятия в органы исполнительной власти субъектов, которые в свою очередь должны согласовать свое решение с главным санитарным врачом региона.

Как сообщало ИА REGNUM, прирост числа подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России составил 38 823 за сутки 13 ноября.

Более трёх тысяч случаев COVID-19 (около 7,9%) были выявлены без клинических проявлений. Субъектами с наименьшими темпами прироста новых случаев за сутки стали Калмыкия (+0,12%), Москва (+0,2%) и Камчатский край (+0,22%).