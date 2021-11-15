Баку, 15 ноября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 14 ноября выявили 2422 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 12 807 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 560 853 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 522 431 человека, в том числе 2181 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 30 977 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 7445 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 29 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 2001 выявленном случае заражения коронавирусом за сутки в результате 13 099 тестов. Выздоровевшими медики признали 2145 человек. Скончались 19 пациентов с диагнозом COVID-19.