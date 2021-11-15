Сеул, 15 ноября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 2006 случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Согласно опубликованным данным, 1986 случаев заражения локальные, ещё 20 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 397 466.

Известно, что показатель свыше двух тысяч человек в день фиксируют на протяжении шести дней подряд, а показатель более тысяч случаев — фиксируется пятый месяц подряд.

Представители органов здравоохранения опасаются более мощного всплеска заболеваемости в связи с вводом в действие схемы «жизнь с COVID-19», в рамках которой разрешены личные встречи с участием до 10 человек, независимо от наличия прививок.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на двенадцать человек — до 3115 человек. Уровень смертности составил 0,78%.