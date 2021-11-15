Москва, , 08:09 — REGNUM Рубль 12 ноября открыл день снижением к иностранным валютам и находился под давлением до закрытия вечерней сессии. Он сдал позиции на фоне возросших геополитических рисков, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рубль Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Торги по рублевым парам 12 ноября завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,76%, до 72,88 руб., евро/рубль — на 1,59%, до 83,27 руб., фунт/рубль — на 2,26%, до 97,85 руб.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала Россию ответственной за ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши, призвав Москву воздействовать на белорусскую власть.

Агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников в Вашингтоне сообщило, что США проинформировали союзников в ЕС о своих опасениях по поводу возможного военного вторжения России на территорию Украины. Видимо, решили прикрыть незапланированные учения в акватории Черного моря США и их союзники по НАТО.

США и Европа всегда переводят стрелки на Россию, а инвесторы негативно реагируют на провокационные заявления и продают российские активы. Пора бы уже привыкнуть и не раскачивать рынок.

Сегодня, 15 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется в минусе. Баррель нефти стоит $81,43. На открытии рубль укрепился к доллару на 0,35%, до 72,63 руб. на общем фоне ослабления доллара на Форекс.

Политический фактор остается темой один для внутреннего валютного рынка. Главы МИД ЕС обсудят информацию о концентрации войск РФ у границы с Украиной.

Если новости, спровоцировавшие распродажи рубля 12 ноября не получат подтверждения, рост пары доллар/рубль остановится.

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