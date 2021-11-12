Москва, , 16:01 — REGNUM Сегодня, 12 ноября, по состоянию на 15:25 по мск доллар на Московской бирже взлетает на 1%, превышая 72,38 рубля. Евро подрастает почти синхронно на 1,14%, достигая 82,90 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Доллар и евро Pixabay.com

«Слишком много негативных сигналов относительно перспектив российской валюты сошлись вместе, побудив инвесторов стремительно закрывать рублевые позиции перед выходными.

Нефтяные котировки снова откатились от верхней границы ценового коридора, глобальный интерес к рискам резко сокращается, так ещё и политическая ситуация вернулась к уровню напряженности, близкому к тому, который наблюдался прошедшей весной.

Снова обвинения в адрес России в подготовке вторжения на Украину, усиленное ещё и кризисом на польско-белорусской границе, снова высокая активность натовских кораблей у наших берегов, снова страны Запада обсуждают санкции.

Нервы у игроков, ставивших на укрепление рубля, не выдержали. Мы же, тем не менее, сохраняем позитивный взгляд на перспективы российской валюты.

До открытых боевых действий на Западе не дойдет, душить едва возобновившую рост экономику дорогими деньгами центробанки не вернутся, санкции до сих пор оказывались не так страшны, как опасались участники рынка.

Однако, новая волна укрепления российской валюты, видимо, откладывается. Впрочем, как минимум сегодня к вечеру рубль, вероятно, несколько укрепится — краткосрочные спекулятивные продажи к вечеру иссякнут и «медведи» предпочтут не переносить позиции через выходные», — считает эксперт.

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