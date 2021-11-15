Москва, 15 ноября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Рубль 12 ноября открыл день снижением к иностранным валютам и находился под давлением до закрытия вечерней сессии. Он сдал позиции на фоне возросших геополитических рисков, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Рубль

Торги по рублевым парам 12 ноября завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,76%, до 72,88 руб., евро/рубль — на 1,59%, до 83,27 руб., фунт/рубль — на 2,26%, до 97,85 руб.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала Россию ответственной за ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши, призвав Москву воздействовать на белорусскую власть.

Агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников в Вашингтоне сообщило, что США проинформировали союзников в ЕС о своих опасениях по поводу возможного военного вторжения России на территорию Украины. Видимо, решили прикрыть незапланированные учения в акватории Черного моря США и их союзники по НАТО.

США и Европа всегда переводят стрелки на Россию, а инвесторы негативно реагируют на провокационные заявления и продают российские активы. Пора бы уже привыкнуть и не раскачивать рынок.

Сегодня, 15 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется в минусе. Баррель нефти стоит $81,43. На открытии рубль укрепился к доллару на 0,35%, до 72,63 руб. на общем фоне ослабления доллара на Форекс.

Политический фактор остается темой один для внутреннего валютного рынка. Главы МИД ЕС обсудят информацию о концентрации войск РФ у границы с Украиной.

Если новости, спровоцировавшие распродажи рубля 12 ноября не получат подтверждения, рост пары доллар/рубль остановится.

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