Берлин, 15 ноября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Показатель распространения коронавирусной инфекции за семь дней впервые с начала пандемии вырос до 300 случаев на 100 тыс. человек в Германии. Об этом 15 ноября сообщает берлинский институт вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется минздраву ФРГ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 15 ноября показатель распространения коронавируса в стране достиг 303 случаев на 100 тыс. человек. Накануне это значение составляло 289, неделю назад — 201,1, а месяц назад — 68,7 случаев на 100 тыс. человек.

Семидневный показатель распространения коронавируса изначально служил ключевым фактором для ввода ограничений в стране. В настоящее время одновременно с этим показателем учитывается и ряд других. В частности, принимается во внимание заполненность палат в отделениях интенсивной терапии и процент привитых от COVID-19 граждан.

За прошедшие сутки в Германии было выявлено 23 607 носителей коронавирусной инфекции. От последствий заболевания COVID-19 за 24 часа в стране умерли 43 пациента.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что канцлер Германии Ангела Меркель назвала вакцинацию от COVID-19 как правом, так и обязанностью общества.