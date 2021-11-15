Бильбао, Испания, 15 ноября, 2021, 06:41 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения правительства испанской Страны Басков 16 ноября объявит о новых ограничениях для баскских муниципалитетов с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, которые будут направлены на «недопущение скопления» людей. Об этом пишет агентство EFE.

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Соответствующее решение в департаменте приняли после превышения 150 случаев на 100 000 жителей за 14 дней.

Отмечается, что превышение уровня заболеваемости в 150 случаев ставит Страну Басков в ситуацию напряжённого уровня передачи болезни, а также «показывает тенденцию к росту инфекций в Стране Басков и необходимость остановить ее как можно скорее».