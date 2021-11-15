Прага, 15 ноября, 2021, 05:47 — ИА Регнум. Помощь в урегулировании ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией предложил властям Польши МИД Чехии. Об этом 14 ноября сообщил глава МИД республики Якуб Кулганек в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

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Кулганек рассказал о своём разговоре с главой МИД Польши Збигневом Рау, в ходе которого обсуждалось происходящее на польско-белорусской границе. Глава МИД Чехии назвал ситуацию с нелегальными мигрантами на границе «ужасной», выразил солидарность с Польшей и подтвердил готовность оказать помощь, если это потребуется.

По словам Кулганека, ситуация на польско-белорусской границе будет обсуждаться главами внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, а также стран Вышеградской группы — объединения, в которое входят Чехия, Словакия, Венгрия и Польша.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Литва намерена добиваться высылки на родину нелегальных мигрантов из Белоруссии.