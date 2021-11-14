Тирана, 14 ноября, 2021, 21:49 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 2209 человек выявили 475 новых случая заражения коронавирусом, скончались в стране четыре пациента с COVID-19, выздоровели ещё 436 пациентов. Об этом сообщило вечером 14 ноября министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Kevin Jasini Тирана, узкая улочка и кафе

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 193 075 случаев заражения коронавирусом, 181 649 человек излечились, скончались 2990 пациентов с COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 8436, из них около половины — 4379 — приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 186 пациентов. Если в соседнем Косово ситуация с коронавирусом стабилизировалась, в Албании число смертей за последний месяц возросло.