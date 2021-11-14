Кишинёв, 14 ноября, 2021, 21:05 — ИА Регнум. В Молдавии за минувшие сутки выявили 152 случая заражения коронавирусом. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 352 822 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны выздоровевшими 332 709 человек.

Отмечается, что в Молдавии от COVID-19 скончались 8495 пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, 12 ноября глава минздрава Молдавии Алла Немеренко заявила на пресс-конференции, что статистические данные о количестве смертей среди пациентов с COVID-19 в Молдавии не отражают реального положения дел.