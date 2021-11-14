Иерусалим, 14 ноября, 2021, 20:26 — ИА Регнум. Министр туризма Израиля Йоэль Развозов заявил, что рассчитывает на то, что тысячи туристов из России посетят еврейское государство. Об этом сообщает ТАСС.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

«В Израиле очень ждут туристов из России. Я надеюсь, что и вакцинированных «Спутником V» гостей мы сможем принять в подобном объеме еще до конца 2021 года и на рождественские праздники», — отметил Развозов в комментарии агентству.

Министр подчеркнул, что в Израиле проживает значительно количество выходцев из России, поэтому российских туристов тут очень ждут.

«Не секрет, что отношения между нашими странами основаны не только на официальных контактах, но и на близких отношениях между гражданами наших стран», — добавил Развозов.

Напомним, с марта 2020 года въезд в Израиль был фактически невозможен для туристов. Начиная с мая 2021 года данный режим начал постепенно смягчаться — в страну начали допускать небольшие группы туристов, полностью прошедших вакцинацию одобренными в США вакцинами.

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С 1 ноября Израиль открыл границы для вакцинированных препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения.