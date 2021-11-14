Новосибирск, 14 ноября, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Второй секретарь новосибирского областного комитета КПРФ, депутат Государственной думы Ренат Сулейманов (КПРФ) раскритиковал инициативу о введении обязательных QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Он считает, что фракция КПРФ в Госдуме не поддержит её.

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"Законодательные инициативы правительства по введению обязательных QR-кодов для доступа в общественных местах и передвижения граждан на самолётах считаю ограничением конституционных прав граждан», — приводятся его слова на сайте регионального обкома КПРФ.

При этом ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который является первым секретарём Новосибирского областного комитета КПРФ и членом Центрального комитета партии, не исключил введение QR-кодов в общественном транспорте.

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