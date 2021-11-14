Минфин США: успешная борьба с пандемией поможет сдерживать рост цен
Вашингтон, 14 ноября, 2021, 19:38 — ИА Регнум. Успешная борьба с пандемией является ключевым условием для сдерживания роста цен в Соединенных Штатах, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
По её словам, причиной инфляции является пандемия, которая «практически остановила экономику страны».
Если в США успешно справятся с пандемией, то минфин ожидает «возвращения цен к нормальному уровню в какой-то момент во второй половине следующего года».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский лидер Джо Байден заявил, что составляющие один процент населения США богатейшие граждане умудряются почти не платить налоги.
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